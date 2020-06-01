"العاملين بالصحافة" تطالب بمعاملة الجرائد الحزبية والخاصة كـ"القومية"

خاطبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، للمطالبة بمساندة ودعم العاملين في الصحف الحزبية والخاصة "صحفيين وإداريين وعمال"، في مواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا اللعين أسوة بالعاملين في الصحف القومية.

وذكرت النقابة في خطابها، أنّ الفيروس اللعين لا يفرق بين العاملين في المؤسسات القومية وزملائهم بالمؤسسات الحزبية والمستقلة، مطالبًا بعدم التفرقة في العلاج.

من جانبه، أوضح مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، أنّ وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي اجتاح العالم ضرب اقتصاديات الدول، وأثر في المقام الأول على القوى العاملة بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، مؤكدًا أنّ العاملين بالصحف الحزبية أو الخاصة سواء صحفيين أو إداريين وعمال، يستحقون ذات المعاملة في الرعاية الصحية مثل الصحف القومية.