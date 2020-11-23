افتتاح مصنع للملابس لتوفير احتياجات المستشفيات والمدارس بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
11:19 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
افتتاح مصنع ملابس
افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء ا.ح حسام الدين محمد نجيدة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، مصنع "جويل" للملابس الجاهزة بنادي القوات المسلحة بالمنيا، لصناعة الملابس الخاصة بالعاملين داخل النوادي والمستشفيات والمدارس والفنادق، ما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح منافذ بيع في مختلف الأسواق، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ا.ح محمود صبحي مساعد مدير إدارة ونوادي القوات المسلحة، والعقيد ا.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد تامر حمدي مدير فندق القوات المسلحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتفقد المحافظ، جميع اقسام المصنع وورش الخياطة والمراحل الإنتاجية داخل المصنع، مشيداً بجودة المنتج المقدم للمواطنين وبأسعار مناسبة في متناول جميع الفئات من المواطنين.
وأكد المحافظ، دعم المحافظة بالكامل لكافة المشروعات الانتاجية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة.