افتتاح مصنع للملابس لتوفير احتياجات المستشفيات والمدارس بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء ا.ح حسام الدين محمد نجيدة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، مصنع "جويل" للملابس الجاهزة بنادي القوات المسلحة بالمنيا، لصناعة الملابس الخاصة بالعاملين داخل النوادي والمستشفيات والمدارس والفنادق، ما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح منافذ بيع في مختلف الأسواق، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ا.ح محمود صبحي مساعد مدير إدارة ونوادي القوات المسلحة، والعقيد ا.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد تامر حمدي مدير فندق القوات المسلحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ، جميع اقسام المصنع وورش الخياطة والمراحل الإنتاجية داخل المصنع، مشيداً بجودة المنتج المقدم للمواطنين وبأسعار مناسبة في متناول جميع الفئات من المواطنين.

وأكد المحافظ، دعم المحافظة بالكامل لكافة المشروعات الانتاجية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة.