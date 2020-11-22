الزراعة تؤكد تدهور بعض تقاوي بطاطس المنيا: ضعيفة النمو 

أكدت لجنة فحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، في تقرير أصدرته اليوم، ثبوت شكوى مزارعي مركز مطاي بمحافظة المنيا، من انتشار تقاوي بطاطس غير معتمدة من وزارة الزراعة، وضعف نموها الخضري، وتعفن الدرنات المنزرعة خلال الموسم الحالي.

أوضح التقرير، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص شكاوى بعض مزارعي البطاطس بمحافظة المنيا، من صنف دايمونت وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية، لفحص واعتماد التقاوي والادارة المركزية للبساتين، وقاموا بالتوجه الى مركز مطاي محافظة المنيا، وأعدوا تقريراً مفصلاً عن الواقعة.

وأكد التقرير، أنه بعد المرور على المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس أصناف دايمونت لبعض المزارعين الذين تقدموا بالشكوى، تلاحظ ضعف في النمو الخضري، وتقزم في نمو النباتات، واصفرار في الأوراق، وغياب بعض الجور وعدم تكوين درنات مع وجود اعفان في بعضها.

وأفاد بعض المزارعين، بأن تاريخ زراعة البطاطس منتصف سبتمبر أي مر على الزراعة ما يقرب من 50 يوما، وعلى الرغم من ذلك، فإن النمو الخضري ضعيف، والدرنات ضعيفة جدا، والتقاوي المنزرعة بهذه المساحات مشتراه من تجار غير معتمدين من وزارة الزراعة، وإنما اصناف مجهولة المصدر.

ولا يمكن التعرف على التجار القائمين عليها، بالبيع نظراً لعدم وجود ما يفيد بقيامهم بعملية البيع، مؤكدا التقرير أنه تلاحظ أثناء المرور، أن الحقول المنزرعة من تقاوي معتمدة وتم شرائها عن طرق مصادر معتمدة من وزارة الزراعة، لا يوجد بها أي مشاكل، ولا يوجد بها إصابات، وبسؤال المزارعين، تبين أن هذه المساحات منزرعة بتقاوي بطاس معتمدة ومسجلة، ومصرح بإنتاجها وهي تحت إشراف ورقابة الجهات المعنية.

من جانبه أشاد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين بتواصل وزارة الزراعة معه وإرسال لجنه للوقوف على أسباب تدهور بعض زراعات البطاطس بالمنيا، نتيجة فساد بعض تقاوي البطاطس بمحافظة المنيا مركز مطاي قرية سيلة الغربية.

ولفت إلى أن لجنة من وزارة الزراعة ذهبت لمعاينة بعض الزراعات بالمنطقة التي زرعت بالتقاوي غير الصالحة للوقوف على الأسباب الحقيقية لتدهور المحصول.