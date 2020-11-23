إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بالمنيا

عززت أجهزة الأمن في المنيا، تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، لتأمين عملية التصويت في جولة الإعادة التي انطلقت اليوم الاثنين، في خمس لجان عامة، ويتنافس فيها 30 مرشحًا على 15 مقعدًا.

وتضم محافظة المنيا 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء الأحد، جولة تفقدية، على عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل مدينة المنيا، لمتابعة مدى جاهزية اللجان، للتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات تمهيدًا لإجراء انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ، على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيراً إلى ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

كما وجه المحافظ، بتفعيل دور غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.