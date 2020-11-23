أمطار خفيفة تجتاح الإسكندرية مع انطلاق جولة الإعادة لـ"النواب"

اجتاحت مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على أماكن متفرقة من المحافظة، وذلك مع انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال النوه أو أي أمطار تتساقط على المدينة خلال اليومين المقبلين، مع الدفع بعدد من سيارات الشفط والسحب لتنظيف الشوارع وسحب المياه ومنع تراكمها في الشوارع .

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، كسح تجمعات مياه الأمطار من المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، من خلال الدفع بـ 180 سيارة لكسح المياه.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فيما تبدأ اليوم ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 5 دوائر في الإسكندرية.

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة ، والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات إعادة المرحلة الأولى على مدار اليوم وغدًا، مؤكدًا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.

وتم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة ، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية . وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية، وكذلك انشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة، مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

وفيما يتعلق بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات تم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي، ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئوالتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق ( الصرف الصحي والغاز والاتصالات ) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج .

كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلًا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.