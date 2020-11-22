إخلاء عقار مائل من 12 أسرة غرب الإسكندرية خوفا على حياتهم

قررت محافظة الإسكندرية إخلاء العقار الكائن بـ140 شارع الأميرية مع النصرية بمنطقة كرموز بحي غرب والمكون من 12 طابقًا ويقطن به 12 أسرة، للبدء في أعمال هدم العقار حتى سطح الأرض، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين قاطني العقار والأسر والأطفال الصغيرة.

وأكدت المحافظة في بيان صادر عنها أن قرار الإخلاء جاء بناء على قرار اللجنة الهندسية التي أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيلها فورًا من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والتي انتقلت على الفور إلى العقار، حيث تبين أن العقار يمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين وأوصت بالإزالة الفورية له.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية بتقديم كافة المساعدات لسكان العقار، وفقًا للإجراءات العاجلة التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي في مثل تلك الحالات، كما كلف المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، أن العقار تم بناؤه عام 2014م وكان مكونًا من 10 أدوار، ثم قام مالك العقار عام 2017م ببناء دورين بالمخالفة للقانون، وعدم الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

وأشارت إلى أنه منذ عام حدث ميل للعقار بمقدار 20 سم، وأصدر الحي قرارًا بإخلاء العقار لأنه يمثل خطورة داهمة، إلا أن السكان رفضوا تنفيذ ذلك، ومكثوا في العقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يقوموا بأي إجراءات جادة لإصلاحه.

وأضافت أنه يوم الأربعاء الماضي حدث ميل شديد للعقار بشكل مفاجئ ليصل الميل إلى 50 سم وحدث تصدع في أرضية العقار، الأمر الذي دعا إلى التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان، حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.