خلافات زوجية وراء سقوط ربة منزل من الطابق السادس في الإسكندرية

بدأت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في وفاة سيدة إثر سقوطها من الطابق السادس بعقار بمنطقة سيدي جابر، فيما أكدت أسرتها في التحقيقات أنها انتحرت.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من الطابق السادس بعقار بمنطقة سيدي جابر، وأنها توفيت.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "س.ق"، 35 عامًا، مقيمة بمحافظة الفيوم، بها إصابات بمختلف أنحاء الجسم وترتدي كامل ملابسها.

وبسؤال زوجها، أكد أن زوجته المتوفاة غادرت منزل الزوجية بمحافظة الفيوم منذ فترة إثر خلافات زوجية، وبحث عنها كثيرًا حتى علم أنها تعمل خادمة لدى أسرة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه.

وأضاف زوجها وأشقاؤها في التحقيقات أنهم حضروا من الفيوم لاصطحابها معهم، إلا أنها بمجرد رؤيتهم غافلتهم وألقت نفسها من الطابق السادس.

وحُرر المحضر رقم 2020/11883 بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتشريح جثة المتوفاة، لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرتها لسؤالهم، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.