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عاجل.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا

كتب:

وكالات
09:39 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع حادثة أمنية في كنيسة بولاية كاليفورنيا، أودت بحياة شخصين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وذكرت الشرطة الأمريكية عبر حسابها الرسمية على تويتر، أنّ المهاجم طعن عشرات من الموجودين داخل الكنيسة.

وأوضحت الشرطة أنّه لم يكن هناك أي قداس أو نشاط في الكنيسة، بل اقتصر الأمر على وجود المشردين الذين يعانون من البرد ويعيشون من دون مأوى.

وأوضحت الشرطة أنّ عملية الطعن أدت إلى مقتل شخصين وجرح العشرات، وجرى إلقاء القبض على المهاجم وفتح تحقيق بدوافع الجريمة.

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