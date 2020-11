عاجل.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع حادثة أمنية في كنيسة بولاية كاليفورنيا، أودت بحياة شخصين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وذكرت الشرطة الأمريكية عبر حسابها الرسمية على تويتر، أنّ المهاجم طعن عشرات من الموجودين داخل الكنيسة.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE