6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد بجولة إعادة انتخابات النواب في الأقصر

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها بمحافظة الأقصر، في أول أيام جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، وسط تواجد أمني مكثف.

وتجرى جولة الإعادة في الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر أي أن جولة الإعادة تجرى بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية متبقية من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى التي فاز فيها 4 مرشحين فقط حيث تكون الإعادة بين 2 مرشحين في دائرة مركز الأقصر، وفي دائرة إسنا بين 2 مرشحين، ودائرة أرمنت- القرنة بين 2 مرشحين.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب في محافظة الأقصر، منافسة قوية، حيث كثف المرشحون الـ6 الذين يتنافسون على 3 مقاعد تحركاتهم الميدانية، بهدف كسب تأييد ودعم العائلات خاصة التي ينتسب لها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى.

وانتشرت حملات توعوية بالمحافظة لجميع الأهالي، بأهمية النزول والتصويت والمشاركة فى جولة الإعادة.

وفي الدائرة الأولى، ومقرها قسم ومركز الأقصر، يتنافس على المقعد الوحيد المخصص للدائرة المرشحان بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبدالعاطي، وعبد الرحمن أحمد حسين محمود، وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت تشتد المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها قسم ومركز الأقصر والتي يتنافس فيها على المقعد الوحيد المخصص للدائرة المرشحين بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبدالعاطي، وعبدالرحمن أحمد حسين محمود وشهرته عبدالرحمن بشاري، الصراع فيها أخذ شكلًا متبادلًا خاصة بين أنصار بشكل متباين على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك مرشحي الدائرة حاليًا أنصارًا ومؤيدين في جميع مناطق المركز رغم أن المرشحين من منطقتين مختلفتين إضافةً إلى أن أحدهما - عبد الرحمن بشاري- يخوض الماراثون البرلماني للمرة الأولى.

وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت، اشتدت المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة.

وقام كلا المرشحين خلال الأيام الماضية بتكثيف الزيارات الميدانية لدواوين العائلات، ورغم شراسة المنافسة ميدانيًا إلا أن المرشحين طلبا من أنصارهما ضبط النفس وعدم التجاوز وأن تكون المنافسة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل.

وفي الدائرة الثالثة أكبر دوائر المحافظة من حيث الكتلة التصويتية ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي الشهير بالعمدة تقادم، ولكل منهما ثقله في الدائرة المعروفة بالقبلية الشديدة وتعصب العائلات.

واتخذت السلطات بالأقصر العديد من التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية و احترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

1- عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 3 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 759.836 ناخبا على مستوى المحافظة.

2- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

3- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

4- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة.

5- توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

6- إلغاء الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

7- توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وتخصيص الطوابق الأرضية لهم وعمل مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

8- مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

9- توفير 140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاض في كل لجنة.

10- رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.