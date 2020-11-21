10 معلومات عن استعدادات الأقصر لإعادة "النواب" في ظل تزايد كورونا

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، استعداداتها لإجراء جولة الإعادة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وهو انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

"الوطن"، استعرضت أبرز تجهيزات الأقصر الخاصة بالانتخابات والتي ستنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية واحترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

1- عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 3 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 759, 836 ناخبا على مستوى المحافظة.

2- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

3- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

4- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة.

5- توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

6- إلغاء الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

7- توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وتخصيص الطوابق الأرضية لهم وعمل مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

8- مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

9- توفير 140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاض في كل لجنة.

10- رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.

وتجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية متبقية من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى التي فاز فيها 4 مرشحين فقط حيث تكون الاعادة بين 2 مرشحين في دائرة مركز الأقصر، وفي دائرة إسنا بين 2 مرشحين، ودائرة أرمنت- القرنة بين 2 مرشحين.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب في محافظة الأقصر، منافسة قوية، حيث كثف المرشحون الـ6 الذين يتنافسون على 3 مقاعد تحركاتهم الميدانية، بهدف كسب تأييد ودعم العائلات خاصة اللاتي ينتسب لها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى.

وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشحين الـ6 في شوارع مركز ومدينة الأقصر، استعدادًا لجولة الإعادة، كما انتشرت حملات توعوية لجميع الأهالي، بأهمية النزول والتصويت والمشاركة فى جولة الإعادة.

في الدائرة الأولى، ومقرها قسم ومركز الأقصر، يتنافس على المقعد الوحيد المخصص للدائرة المرشحان بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبدالعاطي، وعبد الرحمن أحمد حسين محمود، وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت تشتد المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي.

وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت، اشتدت المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة.

وقام كلا المرشحان خلال الأيام الماضية بتكثيف الزيارات الميدانية لدواوين العائلات، ورغم شراسة المنافسة ميدانيًا إلا أن المرشحين طلبا من أنصارهما ضبط النفس وعدم التجاوز وأن تكون المنافسة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل.

وفي الدائرة الثالثة أكبر دوائر المحافظة من حيث الكتلة التصويتية ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي الشهير بالعمدة تقادم، ولكل منهما ثقله في الدائرة المعروفة بالقبلية الشديدة وتعصب العائلات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وحسمت البحر الأحمر جميع المقاعد بينما تتم الإعادة في 13 محافظة.