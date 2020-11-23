إقبال محدود على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بالمنيا

فُتحت، منذ قليل، اللجان الفرعية والعامة في محافظة المنيا، لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وسط إقبال محدود من الناخبين في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع.

ويتنافس في جولة الإعادة 30 مرشحًا على 15 مقعدًا، في 5 دوائر انتخابية عدا دائرة مركز ديرمواسفي أقصي جنوب المحافظة، والتى تم تأجيل إجراء الانتخابات بها في وقت لم يحدد بعد.

وكانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتربية والتعليم والمحافظة قد أنهت كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية في اللجان قبل وبعد فتحها، والبالغ عددها 474 مركز انتخابي و 1021 لجنة فرعية.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

كما وجه المحافظ، بتفعيل دور غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.