لجنة متابعة المشروعات البحثية بجامعة بنها تتفقد 6 "مشاريع" بالكليات

نظمت لجنة متابعة المشروعات البحثية والقومية بجامعة بنها زيارة لكليات "الطب البيطري وهندسة شبرا والعلوم" اليوم، لاعتماد مخرجات 6 مشاريع بحثية وقومية ممولة من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة بمبلغ 1.4 مليون جنيه لشباب الباحثين.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن اللجنة فحصت مخرجات كل مشروع، طبقا لخطة المشروع ونسبة إنجاز كل مخرج إلى جانب مؤشرات النجاح المتحققة لكل هدف والإطلاع علي بيانات أنشطة المشروع وأيضا المواد والأجهزة العلمية التي تم شرائها مشيرا الي أن اللجنة قامت بزيارة المعامل الخاصة بكل مشروع .

وأشار "الجيزاوي" إلى أن أهداف الزيارة هو التعرف علي مخرجات البحث العلمي من نتائج المشروعات المتمثلة في نشر عدد من البحوث في مجلات ذات معامل تأثير Impacted أو الحصول علي مشروعات ممولة من صندوق STDF بمقدار 22 مليون جنية .

وفي سياق متصل أوضح الجيزاوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة المشروعات البحثية والقومية بقرار من رئيس الجامعة وتضم عضوية كلا من : الدكتور ماهر حسب النبي خليل مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي ومدير صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة والدكتور أشرف فاروق وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتوره غادة عامر وكيل كلية هندسة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

من جهة أخرى، كرم اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، 70 موظفًا من موظفي مجلس المدينة، لتفانيهم فى العمل، خلال حفل محدود، أُقيم اليوم بقاعة ديوان عام مجلس المدينة، في حضور عددا من العاملين بالمجلس وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائيه والاحترازية.

وقدم رئيس المدينة شهادات تقدير للموظفين، عرفانا بمجهوداتهم وما يبذلونه لدفع سير العمل والتعاون المثمر مع جميع القيادات التنفيذية داخل المدينة وخارجها، في إطار القانون والتعليمات، ولقي حفل التكريم استحسانا لدى العاملين بمجلس المدينة وسادت أجواء السعادة بين الموظفين الذين تم تكريمهم.