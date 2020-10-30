"الفرح اتحول لحزن".. مصرع شاب بطلق ناري خلال حفل عيد ميلاد في كفرشكر

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية جريمة قتل للمرة الثانية على التوالى خلال يومين، حيث لقى شاب مصرعه بطلق نارى أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء بمنطقة السلخانة بجنابية كفر منصور.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث وسرعة ضبط الجناة والتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام . م"، 24 عاما، بطلق نارى، ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات من سلاح بحوزة شاب، استقرت فى صدر القتيل ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال وتم نقله إلى المستشفى، وهرب الجانى إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجانى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.