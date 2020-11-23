إلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات داخل سيارات الأجرة بـ"ملوي"

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، في جنوب المنيا، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وجه "السايس" مدير إدارة المواقف بالمركز والمدينة بتوزيع ملصقات إرشادية لارتداء الكمامات والمتابعة المستمرة لرصد السيارات المخالفة، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية واللجان المشكلة بتكثيف المتابعة على مواقف سيارات الأجرة، والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار إرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وشدد المحافظ على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، وأنه لا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، مع ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.