مقابلات وظيفة فني الميكانيكا بشركة مياه المنيا "أون لاوين" بسبب كورونا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنيا، عن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كفنى ميكانيكا "أون لاوين"، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركه، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية فى ظل جائحة كورونا، سيتم إجراء كافة الاختبارات والمقابلات المقبلة "أون لاين"، مع تطبيق التباعد فى قاعات التدريب وارتداء الكمامة لحماية كافة العاملين بالشركة والمترددين عليها.

وأضاف "الشهاوى" أن الشركة مستمرة في التحول الرقمي كسبيل لتقليل التجمعات ولتسهيل العمل داخل كافة الفروع، وتيسيرًا على مواطني المحافظة.

يُشار إلى أن شركة المياه تعقد اجتماعًا مع مسئولى الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكاله الأمريكية "IWSSTA"، لمناقشة البدء فى تأهيل المعمل المركزي وثلاثة معامل فرعية بمنطقة وسط وشمال وجنوب المحافظة، وهى المعمل المركزي بالديوان ومعمل محطة مياه كدوان المرشحه، ومعمل سمالوط شمالا ومعمل أبوقرقاص جنوبا للحصول على شهادة الأيزو 17025 للمياه.

كما ناقش الاجتماع تطوير العمل داخل القطاع التجاري وتحديث قاعدة بيانات العملاء ورفع كفاءة التحليل الاقتصادي لمؤشرات الأداء بالشركة والمساعدة في تسهيل اتخاذ القرار، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.