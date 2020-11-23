صور.. تواجد كثيف للنساء على لجان إعادة "النواب" بالأقصر

فتحت جميع لجان دوائر محافظة الأقصر الثلاث أبوابها في المواعيد المقررة، صباح اليوم، وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بجميع مدن المحافظة في موعدها، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 759. 836 ناخبًا، موزعين على 283 لجنة فرعية، و3 لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، يخوضها 6 مرشحين، بواقع 2 للدائرة الأولى، و2 للثانية و2 للثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بواقع واحد بكل دائرة.

وشهدت عدد من لجان القرنة وأرمنت، تواجدًا نسائيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها، ولم تسمح للسيارات بالوقوف بجوارها.

وقرر عدد من المرشحين بالدائرة الأولى، وتشمل بندر الأقصر، والثانية وتضم القرنة وأرمنت، الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب بالأقصر، توكيل عدد من المحامين للتواجد داخل اللجان الانتخابية، لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وأنهت السلطات بالأقصر استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتي سيشرف عليها 220 قاضيا وعممت تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.