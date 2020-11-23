تقرير يكشف أسباب ارتفاع سعر الحديد.. ورئيس شعبة مواد البناء: غير مبررة

تترقب أسواق مواد البناء بمحافظات مصر غدا، قرار انتهاء إلغاء تراخيص البناء في 24 نوفمبر الجاري بعد 7 اشهر من توقف أعمال البناء ووقف 95 مهنة يعتمد على قطاع المقاولات.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك اجتماعا طارئا يوم 30 نوفمبر من الشهر الجاري لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والمطالبة بالسماح بالبناء في الأحوزة العمرانية في المحافظات بدعوى أنها ستساهم في انتعاشة مبيعات مواد البناء بنسبة 40%.

وأكد أن الزيادة الجديدة في أسعار حديد التسليح لشهر نوفمبر والتي أعلنتها شركات حديد التسليح، منتصف الشهر الجارى، وعبر رسائل sms، جاءت بعد استقرار دام لأكثر من شهرين بواقع زيادة 500 جنيه للطن غير "مبررة"، وبفارق 300 جنيها لتسجل أسعار حديد عز 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، وشركة بشاي 10450 جنيهًا لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع، وشركة عنتر للصلب 10100جنيه.

وأضاف أن الشركات ثبتت أسعارها خلال أكتوبر الماضي، موضحا أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميا ولكنها مرتفعة جدا ولجأت الشركات لهذه الزيادة لتعويض حالة الركود والأرباح.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.

ولفت إلى أن استمرار وقف عمليات البناء حتى الآن، أصاب القطاع بالشلل التام، وتأثرت 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وأن ذلك انعكس سلبا على الشركات وراد المخزون في المصانع، وزيادة حدة الركود.

وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا.

وتوقع الزينى استقرارا في أسعار حديد التسليح بشرط عدم صعود سعر البليت واستمرار توقف البناء في المحافظات.

وكانت أسعار حديد التسليح والأسمنت قد سجلت استقرارًا خلال 60 يومًا أي قبيل الإعلان عن الزيادات الجديدة، ليباع طن حديد التسليح في شركة حديد "عز" بـ10 آلاف جنيه، و"بشاي" بـ9 آلاف و950 جنيهًا، فيما يباع حديد المصريين بـ9 آلاف و700 جنيه، وحديد "العتال" يباع بـ9 آلاف و950 جنيهًا، وحديد "عطية" بـ9 آلاف و700 جنيه لطن حديد التسليح.

كما سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا في الأسواق ليباع طن الشركة العربية للأسمنت بـ740 جنيهًا، و"أسمنت أسيوط" بـ710 جنيهات، و"النهضة" بـ690 جنيهًا، و"لافارج" بـ710 جنيهات و"العريش" بـ700 جنيه، و"السويدي" بـ745 جنيهً.

وكشفت النشرة الدورية للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب عن تراجع الانتاج العالمى للصلب الخام بنسبة 5.6% خلال 7 اشهر مع ارتفاع الاسعار العالمية لمدخلات الانتاج بسبب تعافي الصلب الصيني.