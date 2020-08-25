السكة الحديد: 35 جنيها سعر الرحلة من القاهرة للإسكندرية بالقطار الجديد

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه جارِ تطوير الهيئة، ومن ضمن مخطط التطوير هو تحديث أسطول النقل من جرارات وعربات.

وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في إطار التحالف المبرم مع التحالف المجرم-الروسي لتوريد 1300 عربة، وصل مصر خلال الشهر الماضي 33 عربة، ومن المقرر أن تستقبل مصر في شهر أغسطس 35 عربة، حيث وصل مصر 13 عربة منهم، وستصل 22 عربة أخرى من العربات ذات التهوية الديناميكية، حيث تحتوي على مراوح سقف وشبابيك قابلة للفتح.

وتابع، أن العربة ذات 88 مقعدا ويجري الحجز فيها مسبقًا حتى قبل قيام القطار بنصف ساعة ويسمح فيها بالوقوف بنسبة لا تزيد عن 20%، مفسرًا ذلك بأنها عربات عادية ليست درجة أولى أو ثانية مكيفة.

ولفت إلى أن الكثافات في بعض القطارات حول العالم تصل إلى 150%. وأشار، إلى أن العربات تحتوي على لوحة كهربائية للتأكد من أن جميع أجزائها تعمل بشكل طبيعي، لإنذار الفنيين قبل حدوث أي خطر، مشيرا إلى أنها من احدث نظم العربات على مستوى العالم.

وواصل: "العربات التي وصلت خلال آخر شهرين دخلت الخدمة، بواقع قطارين من القاهرة إلى الإسكندرية، وقطارين ومن القاهرة إلى أسيوط، وقطارين من القاهرة إلى سوهاج، وفي نهاية الشهر سيجرى تشغيل الخدمة من القاهرة إلى أسوان".

وأردف: "بالنسبة للأسعار فهي في متناول الراكب العادي، وقارناها بوسائل النقل الأخرى مثل الأتوبيسات الميكروباصات وهي أقل بنسبة لا تزيد من 25% ، وسيكون سعر الرحلة في قطار القاهرة الإسكندرية 35 جنيهًا، والقاهرة أسيوط 50 جنيهًا، والقاهرة سوهاج 55 جنيهًا".