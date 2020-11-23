وائل إحسان عن فيلم "حلم العمر 2": مجرد اقتراح من حمادة هلال

أثار الفنان حمادة هلال، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد إعلانه عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم "حلم العمر" الذي عُرض لأول مرة قبل 12 عامًا.

ومن جانبه، قال وائل إحسان مخرج الفيلم، لـ"الوطن"، إن تقديم جزء جديد من الفيلم بعد هذه السنوات، كان مجرد اقتراحًا من حمادة هلال، ولازال الأمر في طور المناقشات ولم يدخل مرحلة التنفيذ.

وأكد أنه في حال الاستقرار على ملامح الجزء الثاني سيكون هناك حرصًا على مراعاة التطور التكنولوجي.

وأوضح أنه من المُقرر عقد جلسات خلال الفترة المُقبلة، بشأن الاستقرار على الأمر من عدّمه، إذ أنّ الأمر لم يُحسم بعد.

وكان حمادة هلال، قد أعلن عن وجود جزء جديد، بنشره مقطع فيديو من فيلمه "حلم العمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقًا عليه بقوله: "الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله".

وأعرب عدد من متابعي حمادة هلال، عن دهشتهم من وجود جزء ثاني للفيلم، بعد مرور 12 عامًا تقريبًا، إذ قالت فتاة تُدعى "شريفة": "جزء تاني!! معقول والله"، فيما قالت "ريم": "بتهزر".

وأبدت "ندى" عن سعادتها بوجود جزء جديد للفيلم، إذ قالت": "بجد.. احلف.. مبروك"، فيما أشادت "أريج" بهذا العمل السينمائي، واصفة إياه بأنه من أفضل الأفلام المصرية التي عُرضت في السنوات الأخيرة.

فيلم "حلم العمر" عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومنة عرفة، ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، وهو من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.

الفيلم تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطه أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.