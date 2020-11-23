محافظ الإسكندرية: إجراءات لتأمين انتخابات النواب رغم الطقس السيئ

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم هو استكمال للعرس الديمقراطي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ظل ظروف الطقس السيئ التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي، لتأمين العملية الانتخابية.

وأضاف "الشريف"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن عدد اللجان في محافظة الإسكندرية في انتخابات الإعادة وصل إلى 5 لجان عامة و1083 لجنة فرعية، ولدينا أيضا 13 مقعداً يتنافس عليها 26 مرشحاً، وعدد الأصوات 3 ملايين و813 ألفاً.

وأكد أنه تم إجراء كافة التجهيزات التي يجب على المحافظة أن تقوم بها من "كهرباء، مياه، صرف صحي، شركة نهضة مصر والقمامة"، بالإضافة لعمل شوادر أمام كل لجنة انتخابية لكي تحمي الناس من أشعة الشمس أثناء وقوفهم في طابور الانتظار للإدلاء بأصواتهم، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن.

وتابع أن هناك غرف استراحة لكبار السن في كل المدارس، كما وجه الشكر لوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة لما قدموه، سواء في الاستحقاق الأول أو حتى في جولة الإعادة، لافتا إلى أن المحافظة بها 3 غرف "غرفة عامة مركزية في ديوان عام المحافظة، والتي تربط مع جميع الجهات التنفيذية، بالإضافة لغرفة في المنطقة الشمالية وأخرى في مديرية الأمن"، مؤكداً وجود تواصل وتناغم بين الـ3 غرف لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وطمأن المواطنين على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءاً من منع دخول أي مواطن دون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى الغرف الموجودة أمام كل مدرسة لتطهير وتعقيم اللجان الموجودة في كل المدارس، وأيضا توافر سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وكل شيء مجهز بشكل جيد لاستقبال الناخبين لاستكمال العرس الديمقراطي.