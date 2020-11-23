محافظ الإسكندرية يدلى بصوته بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزة أول.

واطمأن المحافظ على بدء العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادا لجولة الإعادة، والتي تجرى بالإسكندرية على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وأوضح الشريف أنه منذ السابعة من صباح اليوم في أول أيام جولة الإعادة تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.

أعلن عن بدء العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجميع المقار الانتخابية علي مستوى المحافظة، مؤكدا على انتظام سير الانتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها 331 مقرا و1083 لجنة فرعية، و 5 لجان عامة.