إقبال متوسط من السيدات وكبار السن في إعادة "النواب" بأسوان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، إقبالًا متوسطًا من السيدات وكبار السن، وذلك بعد نحو ساعتين من فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد شدد على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية.

وأوضح المحافظ في تصريحاته عقب تفقده اللجان الانتخابية ، بأنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، واللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تُجرى الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وتُجرى الإعادة في الدائرة الرابعة إدفو بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.