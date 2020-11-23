انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان وسوهاج بعد قليل

تنطلق، بعد قليل جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020 في الداخل، وتستمر لمدة يومين، حيث تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 في دوائر أسوان الأربعة.

وشدد "عطية"، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي كما حدث في الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل العقبات.

وفي سوهاج، تفتح اللجان الانتخابية اليوم أبوابها امام الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج والتي يتنافس فيها 28 مرشحا للفوز بـ 14 مقعدا في 8 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة فرعية.

من جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب والتي ستنطلق يومي 23 و24 نوفمبر الحالي بالمحافظة.

وقال " الفقي " أنه تم تجهيز المقار الانتخابية وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتم تقسيم دوائر المحافظة إلى 8 دوائر انتخابية، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشأة ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، مخصص لها مقعد واحد.