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الوطنية للانتخابات: 10 مرشحين في جولة إعادة "النواب" بأسوان

كتب:

عبد الرحمن خالد
03:21 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحا أسماء من يخوضون جولة الإعادة في دوائر محافظة أسوان.

وجاءت الأسماء: محمد فؤاد علي عزت، ياسين عبدالصبور محمد علي، خالد يوسف أحمد رضوان، نادر صلاح الدين أبوالمجد طه، جلال أبوالحسن حسن محمد، جابر إبراهيم أحمد خليل، جودت عبدالجبار ثابت جودت، أحمد محمد صالح حسن علي، علي محمد عبدالرحيم حسين، وعبدالغفار الضيفي أحمد عبدالباسط.

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