حملات لإزالة الإشغالات من شوارع مدن القليوبية

شنت مجالس مدن القليوبية حملات لرفع الإشغالات من الشوارع، اليوم، إلى جانب تحرير مخالفات للباعة الجائلين والمقاهي لضمان عدم وجود أية معوقات في الشوارع ضمانا لانتظام الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.

وأزال مجلس مدينة قليوب الإشغالات بشوارع المدينة وأكد مجدي نجاح، رئيس المدينة، تنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لرفع اشغالات الباعة الجائلين بشارع الإدارة التعليمية، وشارع "سيدي هيب" لمنع افتراش الباعة الجائلين وتسيير الحركة المرورية.

وفي مدينة بنها، تابع المهندس على عبد الستار، رئيس المدينة، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة كفر الجزار تزامنا مع عمليات الترميم والإصلاح التي تجري بالكوبري العلوي، وجرى إلزام سائقي الأجرة بالإنتظار داخل الموقف المخصص.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالاشتراك مع شرطة المرافق بشن حملة موسعة لرفع جميع الاشغالات التى تعوق حركة المرور من شوارع المدينة، وقال أحمد الوزيري، رئيس المدينة إن الحملة شملت شوارع "بورسعيد، بنك الإسكندرية، وخلف السكة الحديد".

في وقت سابق قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة، بشوارع مدينة بنها لإزالة الاشغالات من جانبى الطريق حفاظًا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، ورفعت شرطة المرافق عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم للحفاظ على حق المواطن في الطريق.

وخلال الحملة، جرى إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من "الفاترينات" وصادرت إدارة الاشغالات المضبوطات وأودعتها مخازن المدينة.