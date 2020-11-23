رسميا.. واشنطن تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، انسحابها رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية، وذلك بعد اتهام روسيا بانتهاكها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دخول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ.

وأضاف بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الآن أصبحت أكثر أمانًا فيما لا تمتثل روسيا بالتزاماتها.

ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيل براون، إن الولايات المتحدة مارست حقها قبل 6 أشهر حين وجهت إشعارًا بقرارها الانسحاب من المعاهدة إلى الجهات المودعة للاتفاقية والدول المشاركة فيها.

تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.

وأعربت الصين اليوم الاثنين عن "أسفها الشديد" لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة السماوات المفتوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تأسف بشدة لإصرار الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة رغم معارضة الدول المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة غير مفيدة للأمن الإقليمي.

وأضاف جيان أن الصين تأمل معالجة الجانب الأمريكي للمخاوف الروسية والأطراف الأخرى، وحل الخلافات عبر الحوار.ويأتي تحرك الولايات المتحدة في نهاية عملية الإخطار بعد ستة أشهر من تقديم إخطارها بالانسحاب من المعاهدة في مايو الماضي.

وتسمح المعاهدة، التي أصبحت سارية المفعول في عام 2002، للدول الأطراف البالغ عددها 34 دولة بإجراء رحلات استطلاعية غير مسلحة في كامل أجواء الدول الأخرى لجمع البيانات عن القوات والأنشطة العسكرية.ع م مأ ش أ