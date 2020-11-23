الذهب يرتفع جنيهين.. عيار 21 وصل إلى 823 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بأسواق المال، اليوم الإثنين بقيمة جنيهين، عقب استقرار دام 3 أيام إذ سجّل عيار 24 نحو 940 مقابل 938 جنيهًا أمس، وعيار 21 حوالي 823 جنيهًا، وعيار 18 نحو 705 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8466 جنيه.

وقال الدكتور واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن الارتفاع طفيف ولم يؤثر على حركة المبيعات.

وأشار إلى أن سوق الذهب يعاني من حالة الركود وعدم البيع والشراء خلال فصل الشتاء وتراجع حفلات الزفاف بالمقارنة بفصل الصيف.

وطالب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الدولة بفتح باب التصدير إلى دول إفريقيا لتنشيط حالة المبيعات في الأسواق.