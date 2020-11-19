انخفاض سعر جرام الذهب 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر، في البورصات العالمية، بنحو 3 جنيهات في العيار، حيث تراجع عيار 24 المعروف بالذهب البندقي من 931 جنيها في المعاملات الصباحية، ليستقر عند نقطة 928 جنيها، فيما سجل عيار 18 في محلات الصاغة 696 جنيها في نهاية اليوم مقابل 699 جنيها في صباح اليوم.

فيما خسر الجنيه الذهب 24 جنيها على مدار اليوم، حيث سجل في نهاية اليوم 6496 جنيها، مقابل 6520 جنيها في المعاملات الصباحية.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 926 و928 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 810 و812 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 694 و696 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و496 جنيها.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وصعدت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، ليصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، إذ وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.