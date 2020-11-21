محافظ بني سويف يستقبل أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية من "تحيا مصر"

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، القافلة المخصصة لمحافظة بني سويف والتي تحتوي على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم وبطاطين وملابس، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية والتي تمثل هدية الرئيس السيسي للشعب المصري، مضيفا أن القافلة تتضمن مساعدات عينية ودعما للقطاع الصحي، حيث تم تسلم 34 سيارة ومبرد محملة تحتوي على أكثر من 36 ألف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 12 ألف بطانية، وأكثر من 88 ألف شنطة فراخ مجمدة، ،حيث ستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بجانب دعم المنظومة الصحية بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسي غسيل لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات المركزية.

وأشار محافظ بني سويف عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبيرة والتي ستقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن المساعدات سوف توزع من خلال 8 جمعيات رئيسية وتشمل: الأورمان والتي ستقوم بتوزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية، و35 ألف شنطة دواجن، و12500 بطانية، فيما تقوم مصر الخير بتوزيع 4000 شنطة فراخ مجمدة، و4 آلاف كرتونة مواد غذائية، في حين تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع المساعدات 3500 شنطة دواجن، وتقوم جمعية البر والتقوى بتوزيع 20 ألف شنطة دواجن، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية، ويقوم بنك الطعام بتوزيع 4500 شنطة دواجن، وتقوم مؤسسة المصباح المضئ بتوزيع 5 آلاف شنطة دواجن و2000 كرتونة مواد غذائية و1000 كرتونة بطاطس، موضحة أن الجمعيات سوف تقوم بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بالقرى والتي بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة وتحت إشراف المديرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأضاف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي كان له نصيب وافر من تلك المساعدات في تعزيز دور المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم دعم القطاع بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسى غسيل، والتي تم توزيعها بواقع 5 ماكينات بمستشفى اهناسيا و3 ماكينات لمستشفى الواسطى المركزي، فيما تم توزيع 10 كراسي غسيل على مستشفى اهناسيا و10 بمستشفى الفشن المركزي.

وشهد تسلم المساعدات حضور كل من: عبده المغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف، و إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، و إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، ومسؤولى الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من ممثلي الجميعات الأهلية.