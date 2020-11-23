عاجل.. وزير السياحة يتيح عمل مسارح المنوعات حتى "3 الصبح"

أصدَر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد فتح "مسارح المنوعات الليلية"، و"الديسكوهات" في إطار تحديد الدولة لـ"مواعيد الغلق".

وتضمنت المادة الرابعة من قرار "العناني"، الذي حمل رقم 512 لسنة 2020، والذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية منذ قليل، على أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً، وتغلق في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي.

وحدد وزير السياحة مواعيد فتح الديسكوهات من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

يأتي ذلك بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، والعرض على مجلس الوزراء.