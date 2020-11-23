الشاعر: السياحة تفتش الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ هناك لجانا من قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، تتولى التفتيش على الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّ الفنادق المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية بشدة، موضحا أنّ تطبيق الإجراءات الوقائية يهدف للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء المصريين والأجانب في آن واحد.

وتابع أنّ مصر زارها أكثر من 400 ألف سائح منذ يوليو الماضي، ولم يصب أي منهم بفيروس كورونا أثناء وجوده في مصر.

ولفت إلى أنّ زيادة الإصابات بكورونا داخل دول الاتحاد الأوروبي، أوقفت خطط العديد منها لتسيير رحلات إلى مصر خلال الفترة الحالية، كاشفا عن تراجع نسب الإشغالات بالفنادق بجميع المدن السياحية خلال الفترة الحالية، نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بعد قرارات الإغلاق التي اتخذتها العديد من الدول الأوروبية وإصدارها قرارات بحظر سفر سائحيها خارج أوروبا.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن تستعيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عافيتها خلال الربع الأخير من العام المقبل، موضحا أنّ السائحين عبر العالم متشوقون للسفر بعد بقائهم في بلدانهم لفترات كبيرة بسبب كورونا، موضحا أنّ مصر ستكون من أهم الوجهات التي تستقبل سائحين بعد انتهاء الوباء.

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنّ نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة لا تتعدى 15%، مرجعا ذلك لتراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أوروبا، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والتي جعلت العديد من الدول تعلن حالة الإغلاق التام، إضافة إلى تراجع أعداد المصريين الموجودين بفنادق الغردقة بعد بدء العام الدراسي.

وأكد عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أنّ العديد من فنادق محافظة البحر الأحمر، أغلقت أبوابها حاليا لعدم وجود زبائن.