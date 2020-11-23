حكاية ريا وسكينة: مسلسل انسحب منه "نبيلة ونادية" ليفوز به "عبلة وسمية"

15 عامًا مرت على عرض مسلسل ريا وسكينة، والذي جمع بين النجمتين عبلة كامل، و سمية الخشاب، وحقق المسلسل منذ عرضه عام 2005 نجاحًا كبيرًا.

مسلسل ريا وسكينة، عن كتاب "رجال ريا وسكينة" للكاتب صلاح عيسى، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج جمال عبدالحميد، بطولة سامي العدل، رياض الخولي، صلاح عبدالله، أحمد ماهر، دينا، صفاء الطوخي.

تناول المسلسل سيرة الأختين "ريا وسكينة" اللتين قامتا بتشكيل عصابي لخطف السيدات وقتلهن خنقًا، وانتهى الأمر بإعدامهن في بداية عشرينيات القرن الماضي، وكانت أول مرة يصدر حكم إعدام بحق امرأة، ويتم تنفيذ الحكم داخل السجون المصرية.

شخصية كل من ريا وسكينة، منذ كتابتها كان الهدف الجمع بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، لتأدية دور الأختين، وبعد جلسات عمل وتحضيرات، نجح فريق العمل في إقناع النجمتين للعمل سويًا و إنهاء الخلافات التي دبت بينهما سنوات طويلة، والترحيب من جانبهما أن يجمع مسلسل ريا وسكينة، بين نجمة مصر، ونجمة الجماهير.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد للعمل، اعتذرت نادية الجندي، عن المشاركة في المسلسل لأسباب خاصة.

وقرر القائمون على مسلسل ريا وسكينة، الاستعانة بالفنانة فيفي عبده، وبعد مشاورات وجلسات قراءة، قررت نبيلة عبيد، الانسحاب وعدم المشاركة في المسلسل.

المخرج جمال عبدالحميد، اقترح أن تؤول بطولة "ريا وسكينة" إلى عبلة كامل في شخصية ريا، و سمية الخشاب في شخصية سكينة، ووافقت الشركة المنتجة على رؤية المخرج، وتم الاتفاق مع النجمتين.

"وفيها ريا و ألاضيشها.. موال جرحها و خربشها وفيها سيد درويشها لونها بالصوت والمنظر.. الصبح جنية مية، والضهر سمكة بلطية، و العصر ناعمة و لعبية، و الليل عريسك يا عروسة"، من أشهر تترات المسلسلات التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنّها الموسيقار عمار الشريعي، وقمام بغناءها خالد عجاج "إسكندرية المحروسة.. الصيادين وسمك موسى، منين ماتمشي تصادف ناس، شيلاه يا مرسى يا أبو العباس".

"مش هتكلم عن شغل ما اشتغلتوش"، بهذه الكلمات ردت الفنانة نبيلة عبيد على سؤال "الوطن" بشأن انسحابها من مسلسل ريا وسكينة الذي كان من المقرر أن يجمعها للمرة الأولى مع نادية الجندي منذ 15 عامًا قبل مسلسل سكر زيادة الذي جمعهما في رمضان الماضي.