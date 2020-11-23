عاجل.. رئيس الوزراء يضيف "مسئولي السياحة" لتشكيل "الأعلى للآثار"

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الواردة في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة للتكامل بين قطاعي السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، والتي جري بناءً عليها دمج وزارتي السياحة والآثار في الحكومة، إسناد مهمتها للدكتور خالد العناني، وزيراً للسياحة والآثار.

وضم رئيس الوزراء المسئولين السابقين بصفتهما للقرار الجمهوري، استغلالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما قرر مدبولي استبدال عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير"، بعبارة "مدير المتحف المصري الكبير"، وعبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية" بعبارة "مدير المتحف القومي للحضارة المصرية".