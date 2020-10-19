"الأعلى للآثار": افتتاح متحف شرم الشيخ خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه خلال أسابيع قليلة قادمة، سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ، بعدما جرى وضع حجر أساسه منذ عام 2002، إذ استمرت أعمال الإنشاءات حتى أحداث عام 2011، ثم توقف العمل تمامًا خلالها، وجرى استئنافه مره أخرى عام 2017.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "جرى الانتهاء إنشائيًا من هذا المتحف والذي يعتبر أيقونة جنوب سيناء وشرم الشيخ، وأهم ما يميزه وجود خبيئة الحيوانات المقدسة والمحنطة والطيور التي جرى اكتشافها في عام 2019 في سقارة بواسطة البعثة المصرية بأيادٍ مصرية خالصة".

وتابع، أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعضوية أساتذة من كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والسياحة والآثار وعلماء الآثار من خارج الوزارة، باسم "سيناريو العرض المتحفي"، لتختار القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف وتتناسب مع موقعه.

وأوضح "وزيري"، ان متحف كفر الشيخ سيجرى افتتاحه قريبًا، إذ سيحتوي على "حفائر بوتو"، والاكتشافات التي تمت في تل الفراعين، واللقى الأثرية التي تعبر عن أسطورة الصراع بين حورس وسِت.

أما بالنسبة إلى متحف المركبات الملكية، فأوضح "وزيري"، أنه سيجرى افتتاحه قريبًا في منطقة بولاق وأبو العلا، بالإضافة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي سيشهد استقبال موكب المومياوات الملكية بعدد يبلغ 22 مومياء ستنقل من المتحف المصري في التحرير إلى هذا المتحف، وسيكون افتتاح هذا الحدث أمرًا يتغنى به العالم لمدة سنوات.