"الأعلى للآثار" عن بئر سقارة: به عشرات التوابيت غير المكتشفة

أشاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالكشف الأثري بمنطقة سقارة اليوم، قائلًا: "سنة 2020 مش عاوزة تسيبنا كده، وتكتفي بعدد 59 تابوتًا يتم الكشف عنهم في سقارة".

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أنه في أمس الأول، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار: "في هذه اللحظة، أرسلت رسالة إلى وزير الآثار قلت له فيها، إن البئر السادس جرى اكتشافه توًا".

وأوضح، أن وزير السياحة اطلع رئيس الوزراء على الاكتشاف، حيث أصر الأخير على أن يعاين الوضع بنفسه: "حضوره اليوم كان تشريفًا لنا، وشعرنا بفرحة وسعادة لا توصف، أن ينزل رئيس وزراء مصر إلى البئر مع المفتشين والمرممين والعمال، وهو شرف كبير للبعثة المصرية".

وأردف: "عندما وصل إلى سقارة، كنا كفريق مرممين وأثريين بعضنا داخل الخيمة بسبب وجود تابوت يرجع إلى 2600 سنة قبل الميلاد، وكانت حالة المومياء والألوان والنقوش رائعة جدًا، ثم توجهنا إلى زيارة البئر".

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء كان منبهرًا جدًا بالبئر الذي نزل إليه، واستمع إلى شرح من البعثة ووزير السياحة والآثار، ولاحظ اختلاف التوابيت في الكشف الجديد عن التوابيت الأخرى: "لم يكن خائفًا من نزول البئر الذي يبلغ عمقه 10 متر، والعمل لم يتوقف، وشعر ببذل مجهود غير عادي من قبل القدماء المصريين عن طريق الحفر وكل الأدوات الأخرى، وستستمر أعمال الحفر في البئر وسيزيد العمق عن 10 متر، وهناك عشرات من التوابيت لم يتم الكشف عنها، وخلال الأسابيع القليلة القادمة سنعلن عن الاكتشاف بالكامل وستستمر أعمال البعثة حتى إبريل المقبل".