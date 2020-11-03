وزير الآثار يناقش آخر مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعين مطولين اليوم، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وبعض قيادات المتحف، والشركة المنفذة لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

وخلال الاجتماع الأول، ناقش الدكتور خالد العناني مع قيادات المتحف، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، وخطة سير العمل ونقل القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للافتتاح عام 2021، مؤكدا ضرورة الالتزام بإنهاء كل الأعمال في المواعيد المحددة لها سلفا، وعرض القطع الأثرية، بما يعمل على إثراء العرض المتحفي وجذب مختلف فئات الجمهور.

وفي سياق متصل، اجتمع العناني مع ممثلي شركة ICT، الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف.

وجرى استعراض آخر ما توصلت اليه التصميمات النهائية، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية به، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.

ووجه وزير السياحة والآثار، بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير عام 2021، كما وجه بإجراء بعض التعديلات على المحتوى الخاص بالزيارات الافتراضية.