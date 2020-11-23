الوقائع تنشر قرار المالية بشأن اختصاصات ولجان إنهاء المنازعات الضريبية

أصدَرت وزارة المالية، القرار رقم 551 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية، رقم 389 لسنة 2016، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

ضم سناء عبدالواحد عضوًا للجنة إنهاء المنازعات الضريبية بدلًا من أحمد مصطفى

ونص القرار على ضم سناء حامد جمعة عبدالواحد، عضوًا من مصلحة الضرائب المصرية، للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الخامسة "دخل" بدلًا من أحمد حسين عزالدين مصطفى.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم.

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