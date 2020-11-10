الوقائع تنشر قرار المالية بشأن اختصاصات ولجان إنهاء المنازعات الضريبية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار رقم 513 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 389 لسنة 2016، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص القرار، على ضم أحمد فوزى عبدالعزيز الدسوقي- عضواً مـن مـصلحة الضرائب المصرية، للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الأولى بالقاهرة، مبيعات- قيمـة مضافة، بدلاﹰ أكمل سامى نجاتى.

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