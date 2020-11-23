بسبب كورونا.. "المركزي" يسمح لمجالس إدارات البنوك بالاجتماع عبر الفيديو

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة السماح باستثناءات في ما يخص التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019، بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركه عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وقال البنك، في كتاب دوري اليوم، إنه تم التأكيد على تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والكتب الدورية اللاحقة لها، وآخرها الكتاب الدوري المؤرخ في 17 مارس 2020، الصادر ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة حضورا، وذلك حتى نهاية العام، والاكتفاء بالاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقال البنك المركزى، أنه تقرر عدم التقيد بالحد الاقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو او الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن، حتى نهاية ديسمبر 2021.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، أشاد بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ووصفها بأنها "لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم".

ورحب الصندوق في بيان، بقرار المركزي بخفض سعر الفائدة التي أجراها مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.

وأكد الصندوق أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.