سيدة تصطحب أطفالها الـ5 أثناء التصويت بملوي: باعلمهم المشاركة من صغرهم

اصطحبت سيدة أطفالها الخمسة بينهم رضيع تحمله على كتفها، أثناء توجهها للإدلاء بصوتها في إحدى اللجان الانتخابية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وحينما سألها أفراد الأمن عن سبب اصطحابها لكل هذا العدد كان الجواب "جيه علشان أدي أحد المرشحين لأنه خدوم، وفي نفس الوقت عايزة ولادي يتعلموا المشاركة من صغرهم، علشان لما يكبروا يختاروا صح".

وشهدت اللجان الانتخابية في المنيا، إقبالًا متوسطًا حتي منتصف اليوم الأول من انطلاق جولة الإعادة التي يتنافس فيها 30 مرشحًا على 15 مقعدًا داخل 5 دوائر انتخابية، وكالعادة تصدر كبار السن من الرجال والسيدات المشهد، وحرص الجميع علي ارتداء الكمامات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، كما منع رؤساء اللجان دخول أي ناخب لايرتدي كمامة.

وتُجرى جولة الإعادة على مدار يومين وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، وشهدت عدد كبير من لجان المحافظة إقبالا متوسطا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأول في الوقت الذى شهدت بعض اللجان في قرى المرشحين إقبالا ملحوظا لحد كبير خاصة وأن المنافسة شرسة بين المستقلين ومرشحى 6 أحزاب في 4 دوائر هي مغاغة وسمالوط والمنيا وملوي.

أما دائرة مركز أبو قرقاص فتشهد منافسة أكثر شراسة بين 4 مرشحين مستقلين بعد خروج مرشحى حزب مستقبل وطن من المنافسة في انتخابات الجولة الأولى التى جرت يومى 24 و25 من شهر أكتوبر الماضى فيما تم تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بعد إدراج المرشح علاء حسانين بموجب حكم قضائى من الإدارية العليا على نظام الفردى أما نظام القوائم فقد أجريت في تلك الدائرة في الجولة الأولي.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتظام التصويت في اليوم الأول لانتخابات الإعادة، في اللجان البالغ عددها 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري، أثناء ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ ترصد الغرفة العملية الانتخابية وسيرها على مدار اليوم.