محافظ المنيا يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتخابات الإعادة لمجلس النواب، بعددٍ من مقار اللجان الانتخابية، والتي انطلقت صباح اليوم، في 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مقار اللجان بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، ومدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف الثانوية العسكرية بنين، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما تم توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل وبعد عملية التصويت.

وأضاف أنه يجري المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب باعتبارها "واجب وطني"، لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

وتُجرى انتخابات الاعادة في محافظة المنيا في خمس لجان عامة، ويتنافس فيها 30 مرشحًا على 15 مقعدًا.