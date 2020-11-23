"عمليات المنيا" تتابع فتح اللجان في انتخابات الإعادة لمجلس النواب

بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها في اليوم الأول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وتتابع وترصد غرفة العمليات الرئيسية العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرفة العمليات الفرعية.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.