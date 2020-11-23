سيارات ضخمة وطائرات خاصة.. كيف استفز النجوم جمهورهم بحياتهم الثرية؟

يحرص غالبية النجوم على رصد تفاصيل حياتهم اليومية، على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن التفاعل مع الجمهور، ومحاولة خطف الأضواء من آنٍ لآخر، فقد يلجأ البعض إلى التباهي بأملاكه سواء سيارة أو منزل، ما يثير استفزاز وغضب الجمهور.

وترصد "الوطن" أبرز النجوم الذين تسببوا في إثارة استفزاز متابعيهم، وهم كالتالي:

محمد رمضان

يُعد الفنان محمد رمضان، من أبرز الفنانين الذين يتباهون بأملاكهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما نشره الدائم لأسطول سياراته الجديدة، وكذلك صوره من داخل الطائرة الخاصة، ما يثير غصب بعض الفنانين وكذلك الجمهور، منهم الفنان فاروق فلوكس، والذي نصحه في تصريح سابق لـ"الوطن"، بقوله: "ده غلط، المجتمع بتاعنا ظروفه مش كده، أحمد ربنا إنك جيبت العربيات دي، بس تقعد بيها في مناطق بعيدة أو ساحلية، لكن لما تيجي تمشي بين الناس، فيه عربيات عادية وكويسة برضه وشيك".

محمد رمضان، لم يبدِ اهتمامًا بتلك الانتقادات التي تطاله، فيما يؤكد بأن علاقته بجمهور تسمح له بنشر أي من أملاكه، كون متابعيهم لهم الفضل فيما وصل له من ثراء، ولهم الحق الكامل من رؤيتها.

ياسمين صبري

من آنٍ لآخر، تنشر ياسمين صبري، صورًا لها من داخل سيارتها الـ"رولز رويس" الجديدة، أو من داخل الفيلا أو صالة الجيم الخاصة بها أو الطائرة، ما يُثير استفزاز الجمهور تجاهها، كان آخرها قبل أيام، عندما نشرت لها صورة من داخل الطائرة وبحوزتها شنطة يد يصل سعرها إلى 300 ألف جنيه.

محمد كريم

اعتاد الفنان محمد كريم، على نشر بعض تفاصيل يومياته عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنه يُعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ينشر صورًا له من داخل طائرات خاصة، أو سيارات فارهة، أو من داخل الفنادق التي يُقيم فيها، مما يتلقى انتقادات في بعض الأحيان، من قِبل جمهوره.