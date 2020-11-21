لميس الحديدي تشكر ياسمين صبري بسبب "سيدة المطر": "ممثلة ذكية"

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بالسيدة نعمات عبدالحميد المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المطر"، بسبب إصرارها على كسب قوت يومها بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " عبر شاشة " ON": "السوشيال ميديا مهمة جداً، إذ أنها من التقطت الصورة وهي صورة معبرة جداً، مش بس الصورة معبرة الست نفسها طلع وراها قصة كبيرة فهي امرأة تعيل اسرة بين أطفال وزوج مريض وتبيع الترمس، وطلعت مرزقة والدولة بمؤسساتها تحركت بعد وصولها لتريند على منصات التواصل الاجتماعي واديتها شقة مش بس كده بقى ليها متبرعين حتى من خارج مصر".

وأضافت: "لازم نحيي الست نعمات لأنها ست جدعة بتبيع ترمس في عز المطر عشان تجري على عيالها وجوزها المريض وهي نموذج لمئات المصريات بل ألوف منهن في وقوفهن مع اسرهن، ربنا كرمها صحيح في سن كبير لكن ربنا يوسع رزقك".

واختتمت حديثها موجهة الشكر للفنانة ياسمين صبري التي أعلنت أنها ستتبرع لها، بأي شيء تطلبه: "بشكرها لأنها فنانة مدركة لدورها الاجتماعي، فمن الممكن أن تتعرض لتنمر في يوم من الأيام لكنها تعبر هذا التنمر عبر قيامها بدور اجتماعي خاصة بعد صورتها في الطائرة، لكن تصرفها ذكي وهي ذكية عندما قررت عبور هذه الموجة من التنمر بالمشاركة الاجتماعية والايجابية، حيث بحثت عن سيدة المطر وقدمت عملاً إيجابياً وهو دور الفنانين والشخصيات العامة في المسؤولية الاجتماعية".