جورج وسوف ناعيا طارق عاكف: "شو بدي أحكي عن حزني"

نعى سلطان الطرب الفنان اللبناني جورج وسوف، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي غادر دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وكتبت جورج وسوف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني".

وتابع: "إذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كده، يابيّاعين الهوى، وغيرهم أغاني كتار".

وشيع جثمان الموسيقار طارق عاكف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

الموسيقار طارق عاكف، من مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها طارق عاكف خلال مشواره "قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي" لراغب علامة و"ماجبش سيرتي وسيدي وصالك" لأنغام و"إنت مين وكل دي إشاعات" لسميرة سعيد و"حرمت أحبك" لوردة الجزائرية.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

و نعى الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري، هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

وكتب الموزع نادر حمدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى المبدع الطيب أبو سمعة طيبة الموسيقار الموزع الكبير طارق عاكف".

واستطرد قائلًا: "أول أورج في حياتي اشتريته منه الله يرحمه، اسألكم الفاتحة على روحه فضلاً و ليس أمراً".