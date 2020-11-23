خسائر بالمليارات وتطوير لم يبدأ.. قطاع الأعمال تتخبط في الغزل والنسيج

تزايدت خسائر قطاع الغزل والنسيج عبر الشركات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، في ظل حالة من عدم الوضوح من جانب الوزارة بشأن ملف تطوير القطاع.

وتقول الوزارة إنها تسعى إلى تقليص خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، لكن الشركة القابضة للغزل والنسيج أعلنت تحقيق خسائر قدرها 2.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2018 - 2019.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة الموازنة التقديرية للعام المالي 2020 - 2021، الأسبوع الماضي، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة إجمالي الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018 - 2019.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة قطاع الأعمال العام عدداً من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير، بالإضافة إلى إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يُعد أكبر مصنع غزل في العالم، في نهاية العام المقبل 2021، ويجرى حالياً تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

وتتبنى الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة لتطوير الشركات ترتكز على دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام اعتباراً من شهر يوليو الماضي، تفعيل خطة دمج شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مع بعضها البعض فى صورة مجمعات صناعية متخصصة، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة تصل إلى نحو 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال قروض بنكية ومن خلال بيع أراضٍ وأصول غير مستغلة، لكن حتى الآن لم ترَ خطط التطوير النور بعد، كما لم تعلن الوزارة عن أى خطوات تنفيذية حقيقية بشأن هذا الملف.

ومن المقرر أن يتم نقل بعض الشركات إلى أماكن أخرى، فعلى سبيل المثال سيتم إخلاء منطقة محافظة الإسكندرية بالكامل التى توجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف، وشركة فستيا، حيث سيتم نقلها إلى مدينة كفر الدوار، والتي ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة، بالإضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز.