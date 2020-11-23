انفراج أزمة وقف البناء..تكليف المحافظين بشروط نهائية للعرض على الرئاسة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تمّ عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتمّ عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.

كان "مدبولي"، قد ترأس اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.