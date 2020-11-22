مدبولي يختار حسام الدين للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تكليف أيمن حسام الدين، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، لمدة 3 أشهر أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد بشكل كامل وفقا لقانون حماية المستهلك.

ونص القرار في مادته الثانية، أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن حسام الدين يشغل منصب مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية.

وقبل ساعات، أرسل جهاز حماية المستهلك رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم شراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة تجنبا لخداعهم وفي حالة وجود أي شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg.