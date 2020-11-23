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عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث: شائعات

كتب:

محمد مجدي
01:59 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود اتجاه لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد في هذا الصدد بأنَّه "شائعات".

ومن المقرر أنَّ يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزرا، بياناً تفصيلياً لتفنيد الشائعة بعد قليل.

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