ضبط تشكيل عصابي بحوزته نصف كيلو حشيش وبانجو ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بمدينة ومركز بنها، وبحوزة أعضائه نصف كيلو حشيش وبانجو.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.

كانت معلومات سرية قد وردت للعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بترويج المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها، وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية.

وتمكن المقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها من القبض عليهم وهم "ع . غ . ف"، وشهرته " كرشة"، 37 سنة عاطل، ومقيم بمنشية النور، بدائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر زنة 200 جرام، ومبلغ مالي بقيمة 75 جنيه وهاتف محمول، و"م ن ت"، 24 سنة، عاطل، ويقيم بمساكن الحرس الوطني التابعة لقسم أول بنها، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر زنة 30 جرامًا، ومبلغ مالي قيمته 100 جنيه وهاتف محمول، و"ع. ل .ب"، 25 سنة، عاطل ومقيم بالرملة التابعة لمركز بنها، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالي قيمته 700 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.